Fiamme in casa, famiglia salva a Guastalla

Guastalla (Reggio Emilia), 16 aprile 2023 - Vigili del fuoco all’opera in forze, dalle caserme di Guastalla, Reggio e dal distaccamento volontari di Luzzara, per domare un incendio divampato nella mattinata a San Girolamo di Guastalla. L’allarme è scattato da via Pizzamiglia, dove per cause accidentali, forse un corto circuito, ha fatto divampare un incendio al piano superiore di un casolare abitato da una famiglia di origine nordafricana. Sono stati gli stessi abitanti della casa a tentare di domare le fiamme con secchi d’acqua. Ma il fuoco, anche per la presenza di divani e altro materiale infiammabile, non si è fermato, arrivando anche al tetto, che è stato in gran parte danneggiato. Alcuni passanti hanno notato il fumo e dato l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha inviato sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Guastalla con rinforzi da Reggio e Luzzara, compresa un’autoscala per poter affrontare l’incendio anche dall’alto, in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile per effettuare gli accertamenti. Le cause dell’incendio, secondo i primi accertamenti, risultano essere accidentali. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone. Per i residenti nel casolare, tra i quali due ragazzini e un pensionato, non è stato necessario l’intervento dei soccorsi sanitari. Ingenti i danni all’abitazione, destinata all’inagibilità fino a un adeguato intervento di ripristino.