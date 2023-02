Incendio a Reggio Emilia: fiamme in casa, padre e figlio intossicati a Brescello

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Brescelo (Reggio Emilia), 7 febbraio 2023 - Allarme incendio, verso le 4,30 della notte a Brescello. Per cause accidentali, pare dovute a un problema elettrico per il surriscaldamento di una presa, si è sprigionato l’incendio nella stanza di un casolare di via Mulino Caselle, utilizzata come ripostiglio, in cui si trovava anche un computer collegato alla rete elettrica domestica. Alla vista del fumo i residenti nella casa – una famiglia composta da cinque persone tra capofamiglia 51enne, moglie e figli – è intervenuta per domare le fiamme. Sono tutti usciti dalla casa, mettendosi al sicuro. Padre e un figlio, utilizzando degli estintori che erano in loro possesso, hanno tenuto il rogo sotto controllo, mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco di Guastalla, che hanno poi completato l’intervento che ha domato l’incendio una volta per tutte. I danni risultano limitati alla stanza interessata dalle fiamme, ma è stato necessario pure l’intervento dell’ambulanza per trasportare padre e uno dei figli, di 24 anni, al pronto soccorso di Guastalla per una visita di controllo in seguito a una intossicazione provocata dall’inalazione del fumo durante le operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri per gli accertamenti e per coadiuvare gli eventuali soccorsi.