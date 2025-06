Fiamme in centro ippico a San Martino in Rio, paura per decine di cavalli

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 1 giugno 2025 – E’ stato necessario spostare provvisoriamente alcuni cavalli, nel pomeriggio, nell’area del centro ippico Il Vigneto, in via per Carpi a San Martino in Rio, in un’area di campagna tra le province di Reggio e Modena. Verso le 16,30 è scattato l’allarme per un incendio che aveva interessato una zona adibita a letamaio. La presenza di paglia ha reso ancora facile la diffusione del rogo, che è divampato in un’area dove si trovava una cinquantina di animali. Per una decina di cavalli è stato necessario uno spostamento d’urgenza per evitare pericoli di contatto con il fuoco, ma anche di contatto con il fumo denso che si è sprigionato dall’incendio. Alla fine l’intervento degli operatori di stalla ha avuto un esito positivo, mentre i vigili del fuoco del comando reggiano riuscivano a domare l’incendio in breve tempo. Non si registrano conseguenze ai cavalli e neppure alle persone.