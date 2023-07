Fiamme nel fienile, distrutte quasi quattromila rotoballe a Campegine

Campegine (Reggio Emilia), 31 luglio 2021 – Vigili del fuoco impegnati in forze, con squadre da Sant’Ilario, Guastalla e pure dal distaccamento volontari di Luzzara, per domare le fiamme divampate in due capannoni vicini, dove erano depositate circa quattromila rotoballe di fieno e paglia. L’area è di proprietà di una azienda con sede nel Reggiano, in affitto a una società agricola di Gattatico. L’incendio è stato scoperto verso l’una della scorsa notte in via Mezzanella a Campegine, al confine con il territorio di Castelnovo Sotto. Le fiamme hanno distrutto entrambe le strutture con le rotoballe. I danni sono ingenti, interessando anche le strutture usate come fienile. L’intervento in forze dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che le fiamme potessero estendersi ulteriormente. L’attività di controllo dell’incendio, con relativo spegnimento, è continuato anche in giornata, con la presenza sul posto di squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti, che saranno svolti insieme ai vigili del fuoco. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Non risultano conseguenze alle persone.