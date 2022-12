Fiamme nel Reggiano: distrutti capanno e una roulotte

Grave rogo nel Reggiano

Reggio Emilia, 28 dicembre 2022 - Due interventi, quasi contemporanei, hanno impegnati nella notte i vigili del fuoco reggiani. Verso la mezzanotte e trenta una squadra del comando cittadino è intervenuta in via Fornaci a Bagnolo, per l’incendio di una roulotte all’interno del locale campo nomadi. Per cause accidentali, legate a un possibile corto circuito del termosifone elettrico che era stato attivato per riscaldare gli ambienti, si è innescato l’incendio. In breve tempo i vigili del fuoco hanno domato il rogo della roulotte, occupata da un uomo di 47 anni, abitante in paese, riuscito a mettersi in salvo, senza riportare conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. In quello stesso momento è scattato l’allarme pure in via Tragni a Praticello di Gattatico, per un incendio a un prefabbricato usato come deposito di attrezzi e materiale vario. I vigili del fuoco di Sant’Ilario e di Reggio hanno domato le fiamme. In corso di accertamento le cause, ma sembra trattarsi di un episodio legato a motivi accidentali.