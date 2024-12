Fiamme a Reggiolo, due auto distrutte

Reggio Emilia, 25 dicembre 2024 - Incendio nella notte a Reggiolo (Reggi Emilia), distrutte dalla fiamme un'Alfa Romeo Giulietta di un 24enne e una Fiat Punto di un 77enne entrambi residenti in zona. A causa del calore generato dall'incendio, una Ford Mondeo, parcheggiata a breve distanza, ha riportato danni al fanale posteriore distrutto. L'allarme è scattato poco prima delle 2.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio. Non sono stati registrati feriti.