Fiaschi d’estate, show in piazza

Doppio evento stasera a Guastalla.

· La sagra di San Girolamo si conclude con una manifestazione che vede agricoltori e trattori come protagonisti. Alle 19.30 il ritrovo all’azienda Il Cantone a San Martino, alle 20,30 partenza del corteo con trattori per raggiungere l’area della festa a San Girolamo, per una cena su prenotazione. Si tratta della terza edizione di ’San Girolamo Trac’, che unisce gli operatori rurali della zona.

· In piazza Mazzini, in centro storico, stasera alle 21,30 spettacolo "Fiaschi Show Estate", varietà comico dialettale tra canzoni, farse, poesie, con gli attori della storica compagnia dei Fiaschi di Novellara.

Domani sera, invece, alle 21,30 nel cortile delle scuole di via Costa, in centro storico, viene proiettato il film "Criminali come noi", con ingresso libero.