Fiba Cup, gli avversari della Una Hotels arrivano col contagocce

Servirà ancora un po’ di attesa prima di conoscere tutte le avversarie della Pallacanestro Reggiana nella prima fase della Fiba Europe Cup. I biancorossi sono stati inseriti nel girone J e, al momento, l’unica certezza è che dovranno vedersela con Digione (Serie A francese) e con la vincente dello ‘spareggio’ tra i croati del KK Cibona Zagabria e gli slovacchi del BC Prievidza. L’andata tra queste due squadre è terminata 91-83 per la formazione croata e il ritorno (vale la differenza canestri) è in programma mercoledì 1° ottobre.

Per la quarta e ultima componente (che non sarà Chalon che ha battuto Mursia e si è qualificata per la ‘Bcl’) bisognerà aspettare i ripescaggi delle squadre eliminate da qualify round di Fiba Europe Cup che possiedono il miglior ranking. Ricordiamo poi che alla seconda fase accederanno tutte le prime dei 10 gironi e le 6 migliori seconde.

Nel frattempo arriva un’importante conferma: il Gruppo Ceramiche ‘La Fenice’ sarà co-sponsor ufficiale della Pallacanestro Reggiana per l’8°anno consecutivo. Il marchio sarà presente sui pantaloncini della divisa della prima squadra, segno tangibile di una partnership che unisce passione, valori condivisi e radicamento nel territorio. "La Pallacanestro Reggiana è un orgoglio per Reggio e i suoi tifosi – ha spiegato il presidente Enrico Guidetti - Con grande piacere rinnoviamo il nostro sostegno, convinti che tradizione ed ambizione vadano sostenute con impegno e continuità. Per noi è motivo di orgoglio accompagnare la squadra sul parquet, stagione dopo stagione, con la stessa passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro".

Francesco PioppiQui accanto, la presidente Veronica Bartoli tra Luciana Ferrarini ed Enrico Guidetti de La Fenice