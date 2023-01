"Fibra ottica in arrivo a Collagna e a Cerreto Laghi, momento epocale"

Esulta il sindaco del comune Ventasso, Enrico Ferretti all’annuncio di Open-Fiber dell’arrivo della fibra-ottica a copertura di almeno una parte del territorio comunale. Stando alla comunicazione ricevuta dal primo cittadino del Ventasso, la fibra ottica sarebbe in arrivo a Collagna e a Cerreto Laghi.

L’obiettivo è quello di ridurre le zone d’ombra per permettere a tutti i residenti di usufruire delle opportunità della digitalizzazione eraggiungere anche le zone più marginali e periferica del nostro Comune.

"Una zona che è veramente importante a livello turistico e a livello economico per l’intero territorio e per l’intera provincia – ricorda ancora il sindaco che Cerreto Laghi –è sicuramente il posto con una vocazione turistica dove ci sono tanti alberghi e strutture ricettive, che beneficeranno di queste infrastrutture, come pure Cerreto Alpi che con il turismo di Comunità sta portando avanti un concetto nuovo di fare turismo. Si prevede di raggiungere circa 600 unità immobiliari".

E aggiunge: "Sono molto felice di questo e chiaramente faremo parte di un sistema tecnologico avanzato che stiamo aspettando da anni. Si tratta di un’operazione che unirà l’intero territorio del crinale Appenninico, dove oggi esistono ampie zone d’ombra che rendono la comunicazione difficile e non permettono interventi efficaci in caso di emergenze. La nuova Rete a fibra ottica permetterà al nostro Appennino di essere in contatto con il resto del mondo, e aprirà le porte a nuove forme di turismo, oltre a quello tradizionalmente legato agli impianti sciistici e del Palaghiaccio".

La posa della di fibra ottica avviene tramite l’ausilio di elicottero, considerata la morfologia del territorio, con consistenti dislivelli e zone impervie, dove vengono posizionati i sostegni dell’Enel.

È in corso l’installazione della Rete a fibra ottica a Cinquecerri e Ligonchio, mentre a Collagna e Cerreto Laghi la conclusione dei lavori è prevista entro fine gennaio (salvo problemi legati al meteo). La zona di Ramiseto, che andrà a completare l’intero Comune del Ventasso, è prevista entro la fine di giugno 2023.

Settimo Baisi