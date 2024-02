Fibra ottica: via agli allacciamenti

Grazie ai recenti lavori che sono stati eseguiti sugli impianti, il territorio comunale di Luzzara risulta quasi interamente coperto dalla fibra ottica, che ora raggiunge le aree del capoluogo e delle varie frazioni. Le linee sono state collaudate e risultano già operative: è quindi possibile contattare le società fornitrici del servizio per poter richiedere l’allacciamento alle proprie utenze. L’intervento è stato portato a termine da una ditta incaricata dalla Regione Emilia-Romagna di portare la banda ultra-larga per internet veloce nelle aree che gli operatori privati non erano interessati a coprire. Al link https://osscon.lepida.it/cabled è possibile verificare se la propria zona risulta coperta dal servizio. Per la mappa di copertura si può visitare il sito https://bandaultralarga.italia.it/mappa//?entity=35026.