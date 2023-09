Fienile in fiamme: oltre 35mila euro di danni

Un enorme incendio ieri ha distrutto un fienile con 800 di rotoballe, un’auto e diversi macchinari agricoli alla Barcaccia: i danni ammontano a oltre 35mila euro solo per i foraggi bruciati, e gli abitanti della zona temono conseguenze per la loro salute. È scoppiato poco dopo le ore 9 il rogo che ha divorano il magazzino dell’azienda agricola di Giorgio Riccò, a poca distanza dalla casa del proprietario, in via Ariosto, alle spalle del circolo della Barcaccia. Una colonna di fumo scuro e denso ha oscurato il cielo mentre il fieno immagazzinato nel capannone bruciava veloce.

Sul posto - allertati dalla compagna dell’imprenditore agricolo - sono arrivati i carabinieri, la polizia locale della Val d’Enza ed un massiccio contingente di Vigili del Fuoco con jeep, furgoni e 5 mezzi tra autobotti da 3.200 litri e due camion Aps. Le squadre - una ventina di operatori - si sono mosse dal comando di Reggio e dai distaccamenti di Sant’Ilario e Luzzara. Alla Barcaccia il 118 ha inviato un’ambulanza a scopo preventivo, ma per fortuna nessuna persona - nemmeno tra gli operatori - ha riportato ferite o intossicazione.

Secondo le prime valutazioni dei tecnici dei Vigili del Fuoco non vi sarebbe origine dolosa, ma il titolare non crede all’autocombustione pur segnalando che il focolaio sarebbe vicino al rubinetto della cisterna del gasolio agricolo.

La prima ad accorgersi delle fiamme è stata Aneta, compagna di Riccò: "Eravamo in un campo qui vicino a vendemmiare. Giorgio si è ferito ad una mano e io sono rincasata per prendere dei cerotti. Ho visto il fumo e ho chiamato il 115. Abbiamo cercato di fare il possibile per spegnere le fiamme ma non è servito". Uno dei figli del proprietario è rimasto sul posto a spostare il fieno incenerito con le forche di un trattore agricolo, mentre l’altro figlio è andato a prendersi cura dei bovini - un centinaio - che si trovano in una stalla vicina; gli animali andavano seguiti e curati: "Bisogna andare avanti, non ci si può fermare", ha detto in lacrime l’anziano Giorgio.

"Era fieno di erba medica, di qualità - prosegue Aneta - Adesso che tutte le rotoballe sono andate distrutte, sarà un grande problema dare da mangiare alle mucche". Grande preoccupazione anche per gli abitanti di una bella palazzina prospiciente al fienile: "Siamo in dieci famiglie - spiegava un’inquilina - Ci hanno detto che terminato lo spegnimento dell’incendio, potremo ritornare ai nostri appartamenti ma abbiamo timore che sia bruciato dell’amianto oppure altri materiali nocivi".

Nella palazzina abita anche la proprietaria dell’auto che è andata completamente distrutta insieme ad una imballatrice agricola e altri attrezzi. L’opera di spegnimento è proseguita per ore, ma i vigili hanno lavorato ancora fino a sera inoltrata per smassare il fieno, eliminando ogni possibile nuovo focolaio, e mettere in sicurezza il capannone con l’area circostante.

Francesca Chilloni