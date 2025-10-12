Fiera d'autunno a Sant'Ilario fra tradizione e gastronomia

Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), 12 ottobre 2025 - Il bel tempo favorisce il successo della fiera d’autunno, in corso questo fine settimana a Sant’Ilario d’Enza, con un ricco programma in cui spiccano il mercato straordinario, gli artisti dell’ingegno, gli antiquari in piazza, il luna park in via Allende fino a martedì, il 23° torneo di tiro con l'arco al parco di San Rocco, i punti ristoro di Pro loco Cadelbosco Sopra in piazzale Curiel e Pro loco Sant’Ilario in piazza IV Novembre. E poi tanta gastronomia, prodotti tipici di stagione, laboratori e degustazioni. In mattinata l’inaugurazione della fiera con le autorità locali e il consueto taglio della forma di Parmigiano Reggiano, oltre a balli tradizionali con Terra di Danza, fino ad arrivare allo spettacolo delle Golden Majorettes. Una fiera in cui trovano spazio anche gli stand del mercatino del riuso dei ragazzi, le associazioni di volontariato e altro ancora.