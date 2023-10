Fiera d'Autunno a Sant'Ilario: Torna l'amata Manifestazione

Torna la splendida Fiera d’autunno. Decine i motivi di interesse: oltre al mercato nelle vie del centro, tutti i negozi saranno aperti e nell’area del Grattacielo si terrà "Antiquari in piazza". Il Luna Park è in funzione in via Allende fino a martedì, mentre il parco San Rocco ospita il 21° Torneo di tiro con l’arco Hospitale S.Ilarii. Numerosi gli stand gastronomici, delle associazioni di volontariato, ed esibizioni sportive. In via Gramsci torna il "Villaggio della Sicurezza", con esercitazioni dal vivo di Polizia Locale, Protezione Civile, Croce Bianca, Vab e Polstrada. Dopo l’inaugurazione alle 10.30 si terrà il taglio di una forma di Parmigiano Reggiano accompagnato da miele e un brindisi offerto da Ermete Medici. A seguire Show Cooking della gastronomia "Peccati di Gola" con assaggi finali. Tra le mostre si segnala "Sant’Ilario sui banchi di scuola – Anni 50-60-70", via Matteotti.