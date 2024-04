Fiera dei cavalli a Castelnovo Sotto

Feste e fiere oggi nel Reggiano. A Fabbrico il centro si trasforma in un grande giardino fra spettacoli e animazioni per "Idea verde": esposizioni, laboratori creativi, letture, spettacoli, la sfilata "Fili e fiori, la moda nelle quattro stagioni", fino agli stand dedicati a fiori e frutti. A Luzzara c’è invece la festa "Gustosamente" con aree gastronomiche, show cooking, prodotti locali, il Mercato Alta Qualità Terre dei Gonzaga, oltre a una gara dedicata alle fragole. A Castelnovo Sotto oggi torna la tradizionale Fiera dei Cavalli con luna park, negozi aperti, mercato ambulante. Prosegue a Reggio, in centro storico, la festa dedicata ai sapori della Puglia (foto), in piazza Martiri del 7 Luglio, tra stand gastronomici e alle 18 un laboratorio di "pizzica". Alla parrocchia di San Bartolomeo a Reggio la festa della fioritura.