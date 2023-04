Fiera dei cavalli presa d’assalto

Il bel tempo ha favorito la tradizionale fiera dei Cavalli, che ha arricchito la Pasqua in centro a Castelnovo Sotto. Le strade sono state prese d’assalto dal luna park e dal mercato di qualità di Com.Re, da prodotti agricoli a km 0. Nella chiesa della Beata Vergine della Misericordia è stata aperta la mostra "Verso l’inforMale" dell’artista locale Gabriele Bernazzali. Nel pomeriggio giocolieri ed equilibristi hanno animato piazza Prampolini, insieme a laboratori creativi e giochi con palloncini ed effetti di fuoco. Ma non solo: nel Parco Rocca, proprio per mantenere viva la tradizione della fiera dei cavalli, è stato organizzato il "battesimo della sella" con i cavalli dell’Asd E.M. Ranch. I bambini hanno potuto salire sui cavalli, per un breve giro in un’area verde del parco. Per molti di loro si è trattato della prima esperienza di questo tipo. Alla rotonda del gusto e delle associazioni spazio a gnocco fritto, ciccioli e polenta fritta.