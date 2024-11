Fiera del Tartufo, incasso rubato. Il sindaco: "Episodio increscioso"

"Sono profondamente deluso e sconcertato per il furto avvenuto domenica pomeriggio al CavolaForum, un fatto increscioso mai successo prima". Sono le parole del sindaco di Toano, Leonardo Perugi, riguardo l’incasso rubato durante la Fiera del Tartufo al CavolaForum. "È davvero inspiegabile quanto accaduto in una struttura sorretta dal volontariato e che si propone obiettivi a scopo benefico – aggiunge –. I nostri volontari hanno lavorato duro nei giorni scorsi per organizzare la Fiera del Tartufo, giunta quest’anno alla 36esima edizione. Soprattutto hanno lavorato sodo domenica, ognuno nel proprio ruolo, per rendere la festa davvero impeccabile".

La notizia è stata riportata dal Carlino nell’edizione di lunedì. A questo proposito, il signor Mario Boccaleoni ha precisato di non essere stato lui ad accorgersi del furto (come invece viene riportato nell’articolo uscito due giorni fa, ndr) e che il suo ruolo non è quello di segretario della Pro Loco, ma di semplice volontario. "L’ammontare della somma rubata non è 10mila euro – dichiara infine Boccaleoni –. Si tratta di una cifra più contenuta".

Il furto è stato regolamente denunciato. "Confidiamo che le indagini dei carabinieri approdino presto a qualche risultato – aggiunge il sindaco Perugi – e riescano a risalire agli autori di un furto veramente indegno, con il recupero del danaro sottratto. Facciamo un appello ai nostri cittadini e a tutte le persone che possono aver notato qualche movimento sospetto, di riferitelo immediatamente ai carabinieri". La notizia del furto dell’incasso del pranzo di domenica scorsa si è rapidamente diffusa in tutto il paese. La fiera ha premiato le aspettative facendo registrare un notevole numero di presenze e questo ha ricompensato il lavoro dei volontari che, seppur amareggiati, sono già pronti a replicare domenica prossima. Gli organizzatori della festa hanno fatto sapere che le prenotazioni sono già chiuse. Settimo Baisi