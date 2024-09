’Fiera della Fola’ ad Albinea. C’è il mercato dell’antiquariato

C’è la tradizionale Fiera della Fola, da oggi a lunedì 2 settembre ad Albinea. Stasera mercato dell’antiquariato e dell’artigianato in piazza Cavicchioni, alle 21, nella palestra della scuola di via Giotto la mostra mercato dell’hobby con l’esibizione della banda di Albinea.

Alle 21,30 in sala civica viene proiettato il documentario ’Punto di non ritorno’ a cura di Albinea Live e Amici del Cea. Domani bancarelle, esibizioni sportive e musicali, la mostra di Arnaldo Mercati e dei suoi amici pittori, dalle 18 al parco va in scena Fool in Fola, oltre a food truck e musica con i Sospeso Brothers, danze e animazioni varie.

Domenica ancora mercato straordinario, escursione in bicicletta, spettacoli e animazioni al parco Fola, mentre lunedì sera alle 21 la fiera si conclude con lo spettacolo di cabaret di Antonio Ornano, attore comico molto apprezzato a livello nazionale.

Attivi gli spazi gastronomici e le giostre del luna park.