Fiera della Fola, show e concerti. C’è anche il comico Mezzancella

Spettacoli, mercatini, ottimo cibo, musica, sport e un grande spettacolo comico con Antonio Mezzancella. Sono molte le iniziative proposte dalla fiera della Fola che si svolgerà ad Albinea da venerdì 5 a lunedì 8 settembre.

Si partirà il 5 settembre alle 20 con il mercato dell’antiquariato-artigianato al centro Fola e in via Crocioni. A seguire, alle 21, nella palestra della scuola primaria di via Giotto aprirà la mostra mercato dell’hobby con l’esibizione della banda di Albinea.

Sabato le strade e la piazza del comune saranno animate da bancarelle, esibizioni sportive e proposte musicali. Sabato, domenica e lunedì ci sarà ‘Albinea sbaracca’ con l’ultimo fine settimana di saldi dei commercianti che metteranno le bancarelle davanti ai loro negozi.

Tanti gli eventi in programma nelle giornate di festa (programma completo sul sito internet del Comune). Il lunedì sera in piazza Cavicchioni alle 21 spettacolo comico con ‘Antonio Mezzancella Show’.

A seguire la manifestazione si concluderà con lo spettacolo pirotecnico e con il vino e la ciambella offerta in piazza a tutti i presenti. Per tutte le sere, dalle 19, sarà aperta l’osteria del Tirabuson al parco Lavezza con cucina di pesce e della tradizione e ci sarà il luna park in via Caduti per la Libertà.

La fiera è organizzata da Comune e Pro Loco. Il mercato ambulante e il mercatino degli artisti-hobbisti sono curati dal consorzio Com.Re.

m. b.