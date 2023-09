Fiera di Bibbiano Produce a Val d'Enza: Eccellenze Agroalimentari e Sport

Torna il prossimo weekend una delle fiere più importanti e longeve della Val d’Enza: Bibbiano Produce, arrivata alla 154esima edizione. Come sempre il programma è ricco di appuntamenti che si propongono di valorizzare e promuovere le eccellenze, agroalimentari e non solo, del nostro territorio. Tra i tanti, da segnalare la cena con specialità trentine ’A tavola per la Romagna’, che si terrà dalle 19.30 di sabato 16 in piazza Reverberi a cura delle Proloco di Bibbiano e di Lavis (Tn). Il ricavato sarà devoluto alla Protezione civile regionale con lo scopo di aiutare le popolazioni romagnole vittime dell’alluvione.

Un’altra manifestazione da segnalare è la Festa dello Sport che si terrà sabato dalle ore 15 al Centro sportivo ’Angelo Cavandoli’ di Ciano, dedicata alla promozione di discipline sportive: si svolgeranno un torneo di pallavolo, esibizioni di judo e tennis, allenamenti congiunti di calcio.