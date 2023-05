· Non si ferma il programma della fiera di maggio Come ‘na volta, a San Martino in Rio. Stasera ai Prati della Rocca, in centro storico, è previsto un dj set alle 19 con Luma e Nax, oltre a bar e punto ristoro con gnocco fritto (anche da asporto), erbazzone, patatine fritte, panini con salsiccia in collaborazione con Lune in Rocca-Smart e Pro loco del paese. Alle 22 un dj set con Giulia Regain (nella fotoð 349.7629926).

· Per gli amanti dei classici del cinema, stasera alle 21 al Rosebud, in via Medaglie d’Oro della Resistenza, a Reggio, viene riproposto Alien, il film di 25 anni fa, arricchito da materiale inedito e completamente rimasterizzato.