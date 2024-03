Fiera di San Giuseppe al via, tra percorsi degustativi e showcooking

Il paese è cresciuto con la sua fiera e ne va fiero. La ultracentenaria fiera di primavera è il simbolo di Scandiano, con le tradizionali bancarelle. Il programma entra nel vivo oggi alle 15.30 con ’Il mondo del Balsamico, un’ ntica tradizione’, un percorso degustativo a cura della Confraternita dell’Aceto Balsamico. L’evento è gratuito e adatto anche a famiglie e bambini. Alle 17.30 si prosegue con lo showcooking di Elena Mazzali che preparerà lo Scarpasot, raccontando la storia di questa ricetta ’sorella’ dell’erbazzone. La partecipazione è solo su prenotazione sulla piattaforma Eventbrite

Domani è prevista l’inaugurazione della Fiera alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini (nella foto). Alle 10.30 il corpo bandistico di Scandiano suonerà lungo le vie del centro storico e il taglio del nastro avverrà davanti ai padiglioni della fiera. Le autorità si sposteranno nello spazio eventi per i tradizionali saluti. Durante tutta la giornata di domani, tornerà la rassegna ’I Grasol ed Pratsol’, la manifestazione organizzata dall’associazione Amici dell’Aia dedicata ai ciccioli, che quest’anno si svolgerà in via Cesari. I norcini, il nome antico di chi lavorava il maiale senza sprecare nulla, da sempre ‘devoti’ di Sant’Antonio (17 gennaio) protettore del mondo agricolo, quest’ anno ‘ sposano ‘ il Santo di nome Giuseppe, che ricorre il 19 marzo.

gi. fi.