Fiera di San Giuseppe, festa e premiazione per il concorso di idee

Non perderà mai il suo fascino, la Fiera di San Giuseppe. Già dalle prime ore del mattino, un fiume di gente ha invaso Scandiano nella prima domenica della Centetenaria. A tagliare il nastro, insieme al sindaco Matteo Nasciuti, molte autorità e il presidente della Regione Stefano Bonaccini, presente a Scandiano anche dieci anni fa, poco tempo dopo l’elezione in Regione. "Sono appuntamenti che ci ricordano cos’è l’Emilia Romagna", ha detto il governatore che ha anche ricordato come la nostra Regione investa ancora in sanità pubblica e di qualità, in promozione territoriale, in eventi piccoli e grandi. L’edizione 2024 è stata l’occasione per premiare i progetti vincitori del concorso di idee per la riprogettazione del vallo della Rocca, che verrà rivisitato per diventare un parco pubblico. I tre progetti vincitori sono visibili, nelle tavole progettuali e nel rendering, nel primo padiglione della fiera, dedicato quest’anno interamente alla storia di Scandiano. Ad essere premiati sono stati, per il gruppo vincitore, Ettore Donadoni, Marco Voltini e Cristiana Mattioli di Arceto per il gruppo afferente il Politecnico di Milano. Premiati anche Gianluca Mora e Lucia Delmonte con il secondo premio, mentre terze si sono classificate Claudia Petrocelli e Altea Panebianco.

"La nostra fiera – ha detto il sindaco Nasciuti – ci permette di celebrare Scandiano, la sua storia, le sue eccellenze e soprattutto la sua comunità. Quest’anno sarà una centenaria dedicata alla storia di Scandiano con una bellissima mostra che la racconta tra foto, video e oggetti in un viaggio tra passato e futuro. Un viaggio emozionante per tutti coloro che amano la nostra città. E per la prima volta – continua Nasciuti – sarà una Fiera senza poter usufruire della Rocca dei Boiardo, perché dopo l’acquisizione, necessita di riqualificazione e tornerà ad aprire le porte tra qualche tempo più bella, fruibile e pronta a diventare polo museale di primo livello".

Gianni Fiaccadori