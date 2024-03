Fiera di San Giuseppe, si entra nel vivo. Tra novità e storia

Fiera di San Giuseppe, oggi alle 10.30 arriva il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Il corpo bandistico di Scandiano suonerà lungo le vie del centro e il taglio del nastro avverrà davanti ai padiglioni della fiera. Le autorità si sposteranno nello spazio eventi per i tradizionali saluti. Tornerà la rassegna ’I Grasol ed Pratsol’, organizzata dall’associazione Amici dell’Aia dedicata ai ciccioli (quest’anno in via Cesari). Frizzante come il buon vino di primavera, la kermesse ha radici profonde nella storia, fin dai tempi della famiglia Boiardo. Tra carte ingiallite e tanta nostalgia, spunta un foglio di ’Reggio Democratica’, l’organo quotidiano del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale. In occasione della Fiera del marzo 1946, la prima post Liberazione, un giornalista di ’Reggio Democratica’, firmatosi con lo pseudonimo di Vencatt, riportava un colloquio avuto con Dante Pedroni allora vicesindaco, di nomina Cln. Il giornalista, nel discorso intrecciato con l’uomo politico, lo definiva così: "Un bel tipo di vecchio amministratore socialista". Le prime elezioni amministrative dell’Italia libera si sarebbero svolte di lì a poco e il clima politico, allora più di oggi, era surriscaldato per non dire bollente. Si trattava di una battaglia elettorale molto sentita. Alla conquista della guida del Comune di Scandiano socialisti e comunisti miravano con fondate speranze. Il Pedroni disse con semplicità a chi lo intervistava : "Non abbiamo voluto lanciare dei programmi inverosimili, per giocare sulla ingenuità del popolo; bisogna promettere poco, quando poco si può mantenere".

gi. fi.