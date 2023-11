Fiera di San Martino: oggi sarà il giorno clou. Si inaugura la nuova sede dei medici di base

Giorno clou oggi delle iniziative legate alla Fiera del patrono San Martino. Piazza Matilde e i suoi dintorni ospiteranno eventi all’insegna delle tradizioni e de buon cibo, giochi e laboratori. Saranno presenti un mercato con proposte di qualità e quello enogastronomico dei produttori locali, con eccellenze a km0, dalla cottura dei ciccioli ai casagai fritti, dai cappelletti in brodo ai panini con salsiccia dalle torte alle caldarroste. Immancabili gli spazi dedicati ai bambini. Dalle 14 mega torneo di biliardino, Concorso dei lambruschi e quello per la migliore crostata casalinga (con assaggi per tutti). Alle ore 11.15 sarà celebrata la messa nella chiesa di San Martino. Importante appuntamento anche, alle 10,30, l’inaugurazione della nuova sede dei medici di base, in viale della Stazione a Ciano, realizzati proprio in un edificio dismesso di Fer. Uno sguardo particolare, nella ristrutturazione, è stato rivolto all’accessibilità: sono collocati al piano terra, garantendo un facile accesso a tutti, senza barriere architettoniche.

f.c.