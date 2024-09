Fiera di San Michele: grande festa. Mercato, mostre e banda musicale

Visto il maltempo del giorno prima e superata la preoccupazione meteo, ieri mattina è stata inaugurata la 552esima Fiera di San Michele sotto un sole splendente, segnale di buon auspicio. Alle 10 è stata la Banda musicale di Felina a chiamare la gente a raccolta in piazza Gramsci, dove c’è stata la cerimonia del taglio del nastro. Presenti il sindaco Emanuele Ferrari con tutta la giunta comunale e l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, oltre ai sindaci di tutti i Comuni dell’Unione e anche quelli dei paesi gemellati con Castelnovo Monti: Illingen (Armin Pioch), Kahla (Jan Schönfeld) e Voreppe (Luc Rèmond). Il sindaco Ferrari ha ringraziato le forze dell’ordine, le associazioni, le realtà produttive e agricole che rendono possibile la Fiera, mentre l’assessore Mammi ha valorizzato proprio le radici dell’evento che storicamente è legato all’agricoltura e che propone eccellenze agroalimentari con esposizione di mezzi agricoli e mercato. La grande kermesse continua domani, domenica e lunedì, sempre con il mercato ambulante che occupa tutte le strade principali e le piazze del paese, banchi che si distinguono per l’alta qualità. In occasione della Fiera ci sono anche opportunità per visitare mostre in corso a Castelnovo e dintorni: al Foyer del Teatro Bismantova è stata prorogata fino al 30 settembre l’esposizione: L’Arte del dono, con opere di tanti artisti che hanno voluto sostenere in questo modo il restauro dell’antico oratorio di Santa Maria Maddalena in via I Maggio; al Centro Laudato Sì alla Pietra di Bismantova, sabato e domenica la mostra "I luoghi dell’anima".

Settimo Baisi