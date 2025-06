Fiera di San Quirino: stand trafugati dai ladri

Si sono inseriti anche i ladri nel programma della fiera di San Quirino, in corso in questi giorni a Correggio. Ieri notte, infatti, qualcuno è riuscito a entrare di nascosto all’interno degli stand espositivi e commerciali della Latteria Mandrio e di Cantine Riunite. I ladri sono riusciti a portare via confezioni di formaggio, ma anche alcune casse di vino, per un danno complessivo di poco meno di mille euro. Solo ieri mattina presto, al momento dell’apertura degli stand, ci si è accorti dell’ammanco del materiale.

Gli autori del furto hanno agito passando dalla parte posteriore degli stand, senza farsi notare dal servizio di vigilanza, che era regolarmente attivo nella notte, su tutta l’ampia area della fiera. I ladri si sono intrufolati pure nello stand della ristorazione del locale gruppo sportivo, ma senza portare via nulla, in quanto l’area era ancora priva di materiale.

Intanto, fino al 4 giugno prosegue il ricco programma della fiera, organizzata da Pro loco e Comune, che anche oggi propone gli spettacoli di Fricandò, con artisti di strada, oltre a stand espositivi, commerciali, spettacoli vari, esposizioni di auto, moto, vespe e biciclette d’epoca.

