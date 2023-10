Fiera di San Simone: oggi i ’Montecchio Award’

Cinque soggetti oggi alle 10,30, in apertura della 893ª edizione della Fiera di San Simone, nel cortile del Castello riceveranno i ’Montecchio Award’: i riconoscimenti che il Comune ogni anno consegna a chi si è particolarmente distinto nella comunità. I ’Montecchio ad Arte’ vanno all’emporio solidale ReMida Food per il volontariato; all’associazione Vicedomini Cavezzi per la cultura; per lo sport a Benedetta Brignoli, 24enne centrocampista del Sassuolo; a Giacomo Brindani, narratore ed appassionato di Storia e storie locali. Infine, il premio speciale dalla giuria va a Nanda Baldi, ex preside dell’Ic, attrice e attivista politica, impegnata da sempre per i diritti delle donne. L’inaugurazione (presenti i sindaci delle altre Montecchio d’Italia) prevede anche la declamazione della tradizionale ’Sansimonata’, scritta da Luigi Pecchini. Quelle che iniziano oggi saranno tre giornate ricchissime: tutto il centro storico sarà pervaso dall’atmosfera unica. Presenti oltre 250 bancarelle e un centinaio di espositori da tante regioni, spazi dedicati al mondo contadino e stand delle associazioni del territorio. In Contrada Grande c’è la ’Manifestazione delle opere dell’ingegno’. Immancabile il Luna Park, in funzione fino a mercoledì. Si segnalano domani alle 10 la sfilata in costume con la Rievocazione dell’esposizione del Primo Tricolore della Repubblica Cispadana (anno 1796), la mostra archeologica ’La tazza d’oro’ nel Castello (aperto alle visite turistiche) e, Casa Cavezzi, ’Il fascismo origini e caratteri – Antonio Piccinini e le vicende reggiane’.

Francesca Chilloni