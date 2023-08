Fiera di San Vitale, Anni '50 a Carpineti e Festa degli Ultimi a Civago

A Carpineti prosegue la "Fiera di San Vitale", dedicata agli anni Cinquanta: al teatro parrocchiale, oggi, alle 16,30, iniziativa in memoria di Arnaldo Tincani; in piazza della Repubblica, alle 17, intrattenimento con "Obiettivo Danza" e il gruppo "MoveT Ets"; alle 18, musica swing e boogie woogie con dj M@rvin; alle 19,30, inaugurazione mostre alla scuola "Il Tricolore"; alle 21, esibizione anni ’50 con la band "Little Til and The Gangbusters"; alle 23,30, dj set con Seven Monkeys; alcune spettacolari auto d’epoca caratterizzeranno lo scenario; ingresso libero (info: 0522 615020).

A Castelnovo Monti, nei negozi del paese, continua "Lo sbaracco", con prodotti a prezzi stracciati; aderiscono anche i bar con "Aperisbaracco". Al lago di Virola, dalle 15 alle 20, gara di pesca a coppie con modalità "prendi e molla". Alla Pietra di Bismantova dalle 18, escursione sul pianoro sommitale della Pietra, pic-nic al tramonto e osservazione guidata della volta celeste notturna, con Pierluigi Giacobazzi, guida ambientale e referente scientifico del progetto.

A Civago (Villa Minozzo), "Festa degli ultimi" (info: 0522 807281). A Taviano (Ventasso), dalle 21, "Sagra di San Bartolomeo", con cena e musica. A Baiso, "Festa anni ’70-’80". A Levizzano (Baiso), anche domani, "Antica fiera".

g.s.