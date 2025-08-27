Fiera di Settembre: 5 giorni di eventi e divertimento. Musica, cibo e spettacoli, per animare il centro

Fuga dall'ateneo
Cronaca
27 ago 2025
ANTONIO LECCI
Si rinnova a Bagnolo l’appuntamento con la fiera di Settembre, in programma dal 5 al 9 settembre in centro al paese e al parco Europa, tra eventi, spettacoli e animazioni varie.

Una fiera anticipata il 4 settembre da un trattamento antizanzara, in programma in particolare al parco Europa, con indicazioni già nei due giorni precedenti per fornire informazioni sulla chiusura dell’area nelle ore immediatamente successive le operazioni di disinfestazione. Poi, spazio al programma della fiera.

Venerdì 5 settembre si attiva il luna park, in serata dj set musicale e truck food in piazza. Sabato attività per bambini, apertura delle mostre, il concerto della Bagnolo Jazz Band, la fiera delle associazioni con spettacoli. Domenica il mercato contadino, mostre e laboratori, il decennale dell’Acetaia comunale, in serata danze aeree e giochi di luce in piazza Garibaldi, mentre al parco Europa sfileranno auto d’epoca e sportive per ’Passione Emiliana’ in attesa della Serata Marabù. Lunedì 8 settembre la sfilata di moda ’Bagnolo in passerella’, martedì 9 il gran finale con le esibizioni delle scuole di danza in piazza Garibaldi e, al Parco Europa, il Laser Show, uno spettacolo di fuochi ’silenziosi’ a cura di Pyroitaly, per un "gran finale pensato per stupire senza disturbare". L’ingresso ai vari spettacoli è gratuito.

