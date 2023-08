Fiera di settembre, è tutto pronto "Sarà la festa dei nostri prodotti"

Tutto pronto per la fiera a Casalgrande, in programma dal 7 al 10 settembre. "Con questa fiera – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi nel presentare l’evento – valorizziamo bellezza e ricchezza della nostra rete di rapporti sociali sul territorio. E con essi celebriamo i nostri prodotti, che fanno parte da sempre della nostra identità più antica e radicata".

Si comincia il 7 settembre alle 18 con una camminata non competitiva da via Santa Rizza, alle 20,30 la cena delle Terza età al bocciodromo, animata dalla Lele Band. L’8 settembre alle 20 inaugura la fiera delle tradizioni con le autorità locali, la banda di Scandiano e Miss Valentina 2022, alle 20,30 apre la mostra fotografica "Cartoline da Casalgrande" alla sala espositiva "Gino Strada". Inoltre, il Tractour Pulling in via Canaletto, stand delle associazioni locali, fino alle Notti Magiche del Marabù in piazza Martiri della Libertà, con madrina la showgirl Francesca Cipriani. In via Gramsci il rock degli Affodoro. Sabato 9 mercatino dell’ingegno, street food, mezzi agricoli e trattori d’epoca, alle 19 l’aratura in notturna in via Canaletto, alle 20 in via Moro inaugura il Centro giovani.

Alle 21 in piazza Costituzione il concerto dei Nomadi nell’ambito del tour per i sessant’anni di carriera della storica band di Novellara. Inoltre, in piazza Martiri della Liberto dalle 20 il festival Liber Arti per artisti emergenti, alle 21 il concerto dei Malvax, alle 23,30 un dj set con Charlie Ughetti. Domenica 10 l’aratura con trattori a testa calda e trebbiatura all’antica, in piazza Costituzione i Madonnari, street art, antichi mestieri medioevali, artisti emergenti, alle 10,30 e alle 16,15 lo show del volo dei rapaci, dalle 16 animazione con "La strana coppia" di Radio Bruno, alle 17,30 un dj set musicale.