Fiera di Settembre: un bando per individuare artisti per le mostre

In occasione della Fiera di Settembre, il Comune di Bagnolo ha emesso un bando per l’individuazione di artisti, collezionisti, gruppi che intendano offrire gratuitamente alla cittadinanza l’esposizione di una personale collezione di opere di carattere pittorico, scultoreo, fotografico o arte varia che risulti adeguata e coerente al contesto fieristico. Le mostre saranno ospitate negli spazi espositivi della scuola elementare del paese, da sabato 2 a martedì 5 settembre. Le candidature non sono vincolanti per l’amministrazione, che a proprio insindacabile giudizio valuterà le proposte, selezionandole in base a spazi e contenuti. Ai partecipanti sarà inviata comunicazione scritta e saranno di seguito predisposti i sopralluoghi per gli allestimenti. Le domande di partecipazione devono pervenire agli uffici dell’Unione Terra di Mezzo entro e non oltre le 12 del 3 agosto.