Fiera Eima, il ct azzurro Spalletti visita lo stand di Argo Tractors

Il ct della nazionale di calcio, Luciano Spalletti, ha visitato lo stand Landini, marchio del gruppo Argo Tractors con quartier generale a Fabbrico, in occasione della fiera Eima di Bologna (foto). Inevitabile il bagno di folla per il ct azzurro, accolto dai vertici di Argo Tractor per poi firmare i cappellini con il marchio Landini. Fra Spalletti e Argo Tractors si apre una collaborazione, legata pure alla scelta del ct di un Landini Trekker4 Advanced per la sua tenuta agricola in Toscana, con produzione di vino e olio. "Siamo orgogliosi di accogliere in squadra Luciano Spalletti – ha dichiarato Alberto Morra, del comitato di direzione di Argo Tractors – con il quale avviamo una nuova collaborazione. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente in occasione della visita a uno dei nostri stabilimenti a settembre, mostrando i nostri trattori e il nostro metodo di lavoro".