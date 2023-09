"Fiera inesistente, teniamo chiuso"

Dibattito con polemiche a Rubiera per la fiera di settembre. Non sono mancate in questi giorni le critiche dei cittadini sulla pagina Facebook ‘Sei di Rubiera se…’.

C’è chi ha contestato l’evento, ritenendolo ‘deludente’.

"Bisognerebbe davvero avere il coraggio di cambiare", scrive una cittadina chiedendo pure "idee, innovazione, voglia di fare e non di ripetere sempre cose già viste che negli anni sono andate sempre peggiorando". "Veramente triste", aggiunge un’altra donna.

"E questa la chiamate fiera? Che tristezza a occhio cinque bancarelle. Tanti anni fa era molto più bella", sottolineano sempre sulla pagina social.

Qualcuno rimarca che la "fiera così concepita non ha più senso: una presa in giro anche per chi viene da fuori così come per il mercatino estivo serale". E’ emersa anche la proposta di realizzare un’indagine di mercato "per capire cosa preferirebbero i rubieresi". Oppure c’è chi evidenzia che tante volte "si organizza troppe cose insieme e in vari paesi e la gente si divide". Nel dibattito, dopo le proteste per la fiera dello scorso weekend, è anche intervenuto il sindaco Emanuele Cavallaro.

"Trovo comprensibili – dice il sindaco al nostro giornale – le valutazioni non positive date specie da chi ha i negozi in centro su questa edizione della fiera di settembre. Nel pomeriggio di domenica la piazza si è animata di famiglie, lì dalle giostre. Le iniziative culturali sono andate bene. Il mercato, però, si è rivelato insoddisfacente. Qualche numero: su 53 posti a disposizione, tra cessazioni e rinunce, si sono presentati solo 14 banchi. Le organizzazioni che abbiamo contattato per provare a inserire altra offerta erano già impegnate in altre iniziative non a carattere ‘fisso’, come la nostra, in altri comuni della provincia. Un sistema deludente. Anche per questo abbiamo concentrato gli sforzi e le risorse su altri eventi".

Cavallaro annuncia infatti che in ottobre ci saranno due eventi importanti, nei weekend e nel centro storico, che presto saranno presentati ufficialmente. Cavallaro ricorda poi che in dicembre "avremo i mercatini dell’Avvento con un nuovo e ricco progetto basato sull’enogastronomia. Anche il precedente weekend il centro era bello e animato dai colori dello School Day, grazie ai genitori dei ragazzi delle scuole. Speriamo ci siano buone occasioni per alzare le saracinesche anche la domenica, al di là dei meccanismi delle concessioni mercatali".

Matteo Barca