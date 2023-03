Figlia in affido, minaccia gli assistenti "Mi dò fuoco e brucio la vostra sede"

di Alessandra Codeluppi

Marito e moglie indiani, residenti in Val d’Enza, devono rispondere di maltrattamenti verso i due figli minorenni, in un processo che rimanda – per alcune dinamiche e una figura in comune – all’operazione denominata ‘Angeli e demoni’ sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, approdata al rito ordinario che si sta celebrando davanti al tribunale reggiano. Nella vicenda che riguarda i coniugi, l’assistente sociale Francesco Monopoli, imputato in ‘Angeli e demoni’, figura come parte offesa.

In quella famiglia era stato deciso allontanamento della figlia, che il padre avrebbe contestato con modalità aggressive e plateali.

Il caso, seguito dal pm Piera Cristina Giannusa, è sfilato ieri davanti al giudice Giovanni Ghini, dopo che la collega Michela Caputo non ha potuto proseguire in quanto è membro del collegio preposto al processo sul ‘sistema Bibbiano’. Il padre, 50 anni, e la madre, di 44, sono chiamati a rispondere di presunte vessazioni sui figli dal 2008 al marzo 2017. Alla ragazzina, che all’inizio dei fatti contestati aveva 6 anni, sarebbe stato imposto di imparare a cucinare pietanze indiane e di fare i lavori domestici trascurando i compiti. La madre è accusata di aver picchiato i figli al volto, e il padre con schiaffi e colpendoli con il bastone della scopa in tutto il corpo. L’uomo avrebbe afferrato la figlia per i capelli, trascinandola in camera. Alla moglie avrebbe detto una frase rivolta ai figli: "Perché hai fatto nascere proprio loro? Era meglio far nascere animali". A causa del clima "di stabile sofferenza e paura", si decise di collocare la figlia in luogo protetto, con decreto emesso dal tribunale dei Minori datato 9 marzo 2017. Il padre si oppose a questa decisione e si mosse verso gli assistenti sociali del servizio Infanzia in Val d’Enza con diverse azioni "per costringerli a riconsegnargli la figlia", per le quali deve rispondere di minaccia a pubblico ufficiale.

Sei giorni dopo, quando l’uomo andò nella caserma dei carabinieri di Gattatico dove gli fu comunicata l’avvenuta esecuzione del provvedimento del giudice minorile, lui avrebbe domandato a Monopoli, rivolgendosi anche a un’altra assistente sociale in quel momento assente, "dove abitassero e se avessero figli", facendo con la mano il gesto taglio della gola. Il 22 marzo 2017, dopo essersi presentato davanti al cancello della struttura ‘Apperò’ di Gattatico per chiedere notizie della figlia, avrebbe minacciato una responsabile del servizio, dicendole che, se non fosse stato informato, avrebbe fatto "casino", mimando di nuovo lo sgozzamento e anche un’esplosione. Deve rispondere di un gesto ancora più plateale: due giorni dopo si sarebbe presentato alla sede centrale dei servizi di Bibbiano, minacciando di cospargersi di benzina per incendiare l’intera struttura. Si creò il panico: gli utenti uscirono da una porta secondaria, mentre lui invitò gli assistenti sociali a seguirlo fuori.

In passato i figli sono stati sentiti nel corso di un incidente probatorio, udienza svolta nel contraddittorio delle parti per cristallizzare le prove in vista del processo: il figlio, che oggi ha 18 anni, ha smentito che in casa fossero avvenuti maltrattamenti, mentre la bambina li ha confermati. Nel processo è stato sentito come testimone Monopoli, che ha confermato le circostanze raccolte nella sua denuncia. I testi citati dal pm sono già stati ascoltati; la difesa, affidata agli avvocati Mario Di Frenna e Lucia Larocca, ha citato i due figli e un’altra assistente sociale. La ragazza, diventata pure lei maggiorenne, è tornata a vivere coi genitori.