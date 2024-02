Figlio conteso, via libera al rimpatrio dai giudici

Nuovo passo avanti nella vicenda del piccolo Leonardo, il bambino portato in Turchia dal padre, in modo irregolare, con la madre, Ilaria Sassone, di Novellara, che ormai da quattro anni sta lottando per poter riportare il figlio in Italia. Ora è arrivata la decisione di secondo grado del tribunale di Izmir, in Turchia, che decreta nuovamente il via libera al rimpatrio di Leonardo in Italia. "Era lo scoglio più difficile di questo procedimento – commenta Ilaria Sassone – e lo abbiamo superato. Purtoppo, però, la sentenza non è ancora esecutiva. In Turchia, infatti, per diventare definitiva, una sentenza deve passare in giudicato, in tutti i gradi di giudizio. Il padre di mio figlio ha tempo quindici giorni per presentare ricorso contro la sentenza. Se non lo presenta il rimpatrio sarà possibile da subito. Ma quasi certamente non sarà così. E, in caso di ennesimo ricorso, si dovrà attendere il giudizio della Corte di Cassazione di Ankara. Ma i tempi, stavolta, dovrebbero essere più rapidi. Siamo vicini alla fine di questa vicenda". Anche la politica ha espresso solidarietà a Ilaria Sassone, perfino con interrogazioni parlamentari, fino a lettere che la mamma reggiana ha inviato direttamente al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrivendo perfino al presidente turco, Erdogan. Ma senza ottenere nulla. Ilaria si è vista sempre dare ragione dalle sentenze dei giudici – in Italia così come in Turchia – ma le procedure del Paese straniero non hanno consentito di renderle subito operative. E spesso cavilli burocratici hanno ulteriormente rallentato l’iter. Periodicamente mamma Ilaria si reca in Turchia a far visita a Leonardo, cercando di mantenere un contatto sempre più costante con il figlio, in attesa del via libera per il rientro in Italia. Al fianco della Sassone si è formato anche un comitato di cittadini, con l’obiettivo di sostenere la giovane mamma in questa sua battaglia per ottenere giustizia dopo anni di tensioni e sofferenze.

Antonio Lecci