Manolo Portanova è nato a Napoli il 2 giugno del 2000. Figlio d’arte, il padre Daniele ha vestito a lungo le maglie di Siena e Bologna in Serie A, è un centrocampista di grande talento e di proprietà del Genoa che l’ha acquisito dalla Juve in un scambio alla pari con Nicolò Rovella. L’ultima partita giocata risale a dicembre, pochi giorni prima della sentenza di primo grado che lo ha condannato a 6 anni per stupro di gruppo. A gennaio il suo trasferimento in prestito al Bari è saltato dopo la protesta dei tifosi pugliesi.