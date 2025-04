"Credo che abbiamo una grande opportunità, ovvero di far capire a questi ragazzi che stiamo accompagnando che sono parte di qualcosa di grande e meraviglioso. Gente da tutto il mondo si sta radunando in questo luogo per ricordare Papa Francesco. Conosco vari amici che sono stati molto toccati dalle parole del Papa, alcuni che hanno incontrato Dio attraverso le sue parole e qualcuno di loro ha fatto di tutto per organizzarsi per scendere al funerale. È impossibile essere qua e non respirare un clima di fraternità e di preghiera per accompagnare al cielo una figura paterna per tutti noi. Siamo immersi in giornate di Grazia".