Filcams Cgil. Cigarini entra nella segreteria

Nuova squadra per la Filcams provinciale di Reggio Emilia, la categoria della Cgil del settore commercio, terziario, pulizie e vigilanza. Nella rinnovata segreteria eletta ieri entra in particolare Elena Cigarini che, votata con l’80% dei consensi, va ad affiancare Alessandro Gabbi e Francesco Putortì (foto). Cigarini, 52 anni, prestava servizio nella Filcams già dal 2019, seguendo l’ufficio vertenze individuali per occuparsi poi di formazione e del settore vigilanza, con il ruolo di organizzatrice. La nuova componente della segreteria sostituisce Irene Greco, che passa a nuovo incarico all’interno del sindacato. All’assemblea per l’elezione dei nuovi vertici della categoria hanno partecipato Emiliano Sgargi e Chiara Ferrari della Filcams regionale e Luca Chierici della segreteria confederale provinciale.