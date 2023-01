"File e code: distributori svuotati"

Dopo le lunghe code di automobilisti ai rari distributori della montagna di martedì pomeriggio per assicurarsi il rifornimento di carburante, ieri il traffico è apparso molto ridotto sulle strade dell’Appennino. Lo sciopero indetto dalle associazioni di categoria, poi revocato ieri sera, per quella che considerano una campagna diffamatoria nei confronti dei benzinai, ha fatto discutere. Tristano Arduini (nella foto), gestore della stazione di servizio all’ingresso sud di Castelnovo Monti, ricorda che le code sono state inevitabili perché molti, informati dello sciopero dei benzinai, sono corsi ai ripari prima della serrata. "In poche ore abbiamo svuotato le cisterne che di solito durano tre giorni- afferma Arduini – e stranamente ieri mattina le hanno ricaricate. Il nuovo decreto del governo introduce multe per quelli che non espongono il prezzo medio nazionale dei carburanti, questo, secondo loro, per dare la possibilità ai clienti di confrontarlo con quello praticato in quello specifico punto di rifornimento. Ma così si verrebbe, invece, solo a creare una situazione assurda e ingestibile. Ho l’impressione che scarichino la colpa sui gestori. E la questione poi di dover mettere il cartello diventa un onere per noi e manderebbe il cliente in confusione. Immaginate, tanti cartelli con prezzi ovunque; una persona che arriva per fare benzina e vede tre o quattro prezzi diversi, ripeto, può solo andare in confusione. A questo punto non può essere che sotto accusa l’introduzione del cartello del cosiddetto prezzo medio, che i gestori ritengono essere un adempimento aggiuntivo ai tanti altri che già ci sono".

s. b.