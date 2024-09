Filippi duro con de Pascale: "Sulla sanità fa solo propaganda"

Torna in campo l’ex consigliere regionale di FI, Fabio Filippi, proposto dal Direttivo regionale di Forza Italia alla candidatura della presidenza della Regione Emilia Romagna. Filippi, pur accettando con riserva la proposta, ha ripreso il suo percorso fra la gente della montagna e non a caso lunedì era al mercato settimanale di Castelnovo Monti dove ha incontrato tanti amici.

E subito attacca il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Michele de Pascali che ha appena concluso un tour in montagna: "Non ha incontrato i cittadini - scrive Filippi - ma solo i sindaci Pd e ha lanciato la sua ricetta sulla sanità che sa tanto di spot elettorale, dimenticandosi dei fallimenti della giunta Bonaccini, con la chiusura dei punti nascita. Michele de Pascale dimentica anche di ricordare che era stata promessa sempre da Bonaccini la loro riapertura: in montagna stiamo ancora aspettando. Negli ultimi anni - continua Filippi - la sanità pubblica ha perso parecchi colpi. Basti ricordare la vicenda della scelta del nuovo primario della chirurgia oncologica di Reggio con la nomina di un medico campano che ha ‘scalzato’ a sorpresa un professionista stimato come il dottor Giunta. Serve un cambio di rotta, ma dubitiamo che de Pascale possa garantirlo visto che si pone in continuità con l’amministrazione Bonaccini. Non si può glissare sui punti nascita con centro attrezzato a circa 50 km. Se vince il centrodestra proporrò di considerare, non solo il numero dei parti, ma anche la distanza dal primo centro attrezzato".

Settimo Baisi