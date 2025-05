Filippi (Forza Italia) all’attacco: "Soldi per gli incarichi sì, per le buche no"

"I soldi per sistemare le buche nelle strade non ci sono. Eppure, si trovano denari per conferire nuovi incarichi dal sapore politico, spesso duplicandoli, e per pagare la comunicazione di eventi vetrina come quello sul centro storico. Tanto a pagare sono sempre i cittadini reggiani. Pazienza se le strade e i marciapiedi in città sono diventati un colabrodo: per la sinistra la colpa è sempre e solo del governo Meloni". Parole dell’esponente di Forza Italia, Fabio Filippi, che commenta così le notizie di stampa riguardanti l’ingresso dell’ex capogruppo del Pd, Gianluca Cantergiani, nell’ufficio di Gabinetto del sindaco Massari e un nuovo incarico per il capo ufficio stampa Mario Gobbi. "Con oltre 1.300 dipendenti comunali, non si poteva individuare una figura già interna al Comune per rafforzare lo staff del sindaco?". Quanto all’ex capo ufficio stampa, Mario Gobbi, "si profila un nuovo incarico – continua Filippi –: la stesura dei discorsi istituzionali del sindaco. Nulla di personale, ma la domanda sorge spontanea: il sindaco ha già un portavoce pagato con i soldi dei cittadini; perché ora pagare un’altra persona per scrivere i discorsi, soprattutto in un momento così difficile per le finanze comunali?".