Filippi suona la carica: "Alle regionali 100 voti possono fare la differenza"

"Due eletti sono incerti e a Reggio Emilia Forza Italia è in crescita: se si supera la Lega, la possibilità di eleggere un consigliere regionale da qui è altissima. La differenza rischiano di farla cento o duecento voti, perciò bisogna darsi da fare".

Con queste parole Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia ed ex sindaco di Verona, ha chiuso ieri mattina al ristorante ‘Il faro’ di via Degani l’evento a sostegno della candidatura di Fabio Filippi alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. L’incontro lo ha aperto lo stesso Filippi, ex consigliere regionale azzurro: "Da dieci anni ero fuori dalla politica, ma il partito mi ha chiesto di candidarmi e anche se la sezione provinciale ha poi cambiato idea sono stato sostenuto da quella regionale e nazionale, in particolare da Tajani. Qui insieme a me vedo cittadini illustri, la parte migliore di Reggio: grazie a tutti".

Ha preso poi la parola l’avvocato Liborio Cataliotti, che fu il primo coordinatore provinciale del partito: "Filippi ha perso più di dieci anni di carriera politica per un’ingiustizia prima di essere assolto dalla Cassazione. Era arrivato a un livello altissimo, 11 o 12 mila preferenze per tre mandati di elezione regionale, poi come oggi si vede la giustizia ha condizionato la politica e le istituzioni. Noi dobbiamo far notare questi torti e rimediare. Per farlo possiamo solo una cosa: andare a votare, per ridare a quest’uomo la dignità che merita".

Dopo l’intervento di Andrea Saccani, coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia, ha preso la parola l’ospite, l’eurodeputato (ed ex sindaco di Verona) Tosi: "Il Veneto, una Regione identica per demografia ed economia all’Emilia-Romagna, ha speso due miliardi di euro per bacini di laminazione: l’alluvione non è colpa della Regione, però non ha fatto quello che poteva. Per evitare di chiudere i punti nascita degli ospedali in Appennino una soluzione c’è, basta unire il team ostetrico con quello di due ospedali vicini e farlo poi ruotare in modo da gestire tre ospedali e non perdere la manualità. Tenerlo aperto sarebbe un presidio fondamentale sia per il turismo che per evitare lo spopolamento. E sulla sanità la responsabilità è completamente della Regione, l’organizzazione socio-sanitaria non è competenza dello Stato e non è a quella che bisogna guardare se le cose non funzionano".

Tosi parla anche di sicurezza: "Il problema c’è dappertutto, la differenza la fa come lo affronti. A Verona io avevo reso le strade sicure utilizzando i militari, perché le divise servono. Per assumere poliziotti il percorso è più lungo, i militari ce li abbiamo pronti e tanti nelle caserme". Tommaso Vezzani