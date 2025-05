Filippo Baroncini è cresciuto con il Team Beltrami

Da Praticello alla squadra della maglia rosa, con un cronometro come amico. Nella tappa di ieri tra l’Appenino e il Po occhi puntati su Filippo Baroncini, 24enne romagnolo alfiere della stratosferica Uae di Ayuso e Del Toro, la corazzata che sta dominando la classifica generale e che punta alla vittoria finale. Il suo volto è familiare agli sportivi reggiani perché ha corso negli anni scorsi con il Team Beltrami Tsa Tre Colli, squadra con base a Praticello di Gattatico. Prima di approdare nel ciclismo internazionale e aggregarsi alla formazione del campione del mondo Tadej Pogacar, Baroncini tra il 2019 e il 2020 ha fatto esperienza nella squadra reggiana di Stefano Chiari agli ordini del direttore sportivo Roberto Miodini. Con la casacca della compagine di Praticello si è cimentato nella categoria Under 23 Elite, affinando le doti di corridore veloce. Nel 2020 ha colto due successi (Trofeo Vicenza-Bionde e Memorial Polese) e ha disputato le prime gare nel contesto professionistico Continental, pedalando a fianco di atleti in precedenza visti solo in tv. Una vera emozione. Sempre ieri, nella frazione Modena-Viadana, gli appassionati hanno applaudito anche Lorenzo Milesi, 23enne ora tesserato con la Movistar. Nel 2021 ha corso con il Team Beltrami, mettendosi in evidenza in particolare nel Giro Under 23 e nel Laigueglia. Nella competizione rosa Baroncini e Milesi si sono già presi alcune soddisfazioni nelle cronometro individuali: per Baroncini 13° posto a Pisa e 21° a Tirana nelle prove contro il tempo; per Milesi 11° posto a Pisa e 31° a Tirana.

m. t.