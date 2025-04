Filippo Fiorelli conquista la maglia ciclamino al Giro d'Abruzzo

Filippo Fiorelli, classe ’94 e portacolori della formazione reggiana VF Group Bardiani-CSF Faizanè, ha conquistato la maglia ciclamino al Giro d’Abruzzo. Il corridore siciliano ha brillato durante i quattro giorni di gara, centrando due secondi posti, un settimo e un quarto posto proprio nella tappa conclusiva. Risultati che gli sono valsi il quinto posto nella classifica generale, che ha registrato la vittoria del tedesco Zimmerman.

A completare il successo, la VF Group Bardiani-CSF Faizanè ha conquistato anche la classifica a squadre. Queste le parole di Fiorelli: "Portare a casa la maglia ciclamino è una grande soddisfazione personale. Era uno degli obiettivi della settimana, e riuscirci è motivo di grande orgoglio. Siamo partiti un po’ a corto di punti, quindi ogni piazzamento e ogni sprint sono stati fondamentali. I punti conquistati in questi giorni sono davvero importanti per noi, sia come squadra che per la mia classifica individuale. Ringrazio tantissimo i miei compagni, senza il loro supporto, giorno dopo giorno, questa maglia non sarebbe arrivata. Dopo il ciclamino dello scorso anno al Giro d’Italia, ci ho preso gusto e spero davvero di poterla indossare ancora anche in altre corse!".

Per il team della famiglia Reverberi si apre una settimana di impegni. La VF Group Bardiani-CSF Faizanè da domani al 25 sarà impegnata nel Tour of the Alps, corsa di categoria 2.Pro di 739 chilometri, con un dislivello totale di 14.700 metri. Protagonisti saranno ovviamente gli scalatori, a partire dall’emiliano Luca Covili, uomo d’esperienza per la gara trentina. Al suo fianco ci saranno il valtellinese Alessio Martinelli, Alessandro Pinarello, Vicente Rojas, Manuele Tarozzi e Alex Tolio. A guidare la squadra dall’ammiraglia saranno i direttori sportivi Roberto Reverberi e Alessandro Donati.

Sempre domani sarà invece la volta di una classica del calendario internazionale U23: il Giro del Belvedere. La gara si svolgerà a Villa di Cordignano (Treviso) su un percorso di 168 km e 2.085 metri di dislivello, comprendente le tradizionali salite delle Conche e del Montaner, oltre al nuovo strappo di Piai della Vigna. Al via Federico Biagini, Lorenzo Conforti, Filippo Turconi, Santiago Ferraro e Martin Herreño.