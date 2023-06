Filippo Nigro apre "L’Emilia e una notte"

Stasera alle 21,30 alla Corte Ospitale di Rubiera prende il via la rassegna ’L’Emilia e una notte’, con eventi fino al 13 luglio, quando per il pubblico è in programma una trasferta all’Arena di Verona per assistere all’opera lirica "Il Barbiere di Siviglia".

Oggi si comincia con ’Every Brilliant Thing’, regia Fabrizio Arcuri, che vede protagonista Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, che porta in scena un racconto di autofiction scandita da "liste di cose per cui vale la pena vivere", nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità per cui valga la pena vivere. ’Every Brilliant Thing’, testo di Duncan Macmillan con Johnny Donahoe, dà vita a un racconto-confessione tra illuminazioni, piccole manie, incontri, emozioni, attimi indimenticabili, mettendo sempre più a fuoco il rapporto con il padre, col suo primo amore, il fallimento del suo matrimonio, la ricerca di aiuto nei momenti di difficoltà. Con la complicità di alcuni spettatori – chiamati a dare un piccolo contributo perché i ricordi del passato prendano vita – e attraverso una scrittura dal ritmo sempre serrato e divertente, ’Every Brilliant Thing’ riesce a toccare con sensibilità e con una non superficiale leggerezza un tema delicato e complesso come la depressione. In questa versione, ’Every Brilliant Thing’ diventa una pièce partecipativa che per il pubblico costituisce innanzitutto un’esperienza. La rassegna "L’Emilia e una notte" prevede spettacoli con Saverio La Ruina, Teatro Delle Ariette, Carrozzeria Orfeo e Le Canaglie, Francesca Sarteanesi, Matilde Vigna e Daniela Piperno. a.le.