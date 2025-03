Film contro la violenza alle donne, un contributo dalla Cgil

Reggio Emilia, 17 marzo 2025 - La Filcams Cgil di Reggio Emilia, in occasione della recente Giornata internazionale della donna, ha deciso di dare il proprio contributo alla realizzazione di un cortometraggio contro la violenza sulle donne. Il progetto, lanciato sul web con un crowd-funding per sostenerne la produzione, si intitola “Uno Qualunque” e nasce dall’idea di Manuel Nibale e Laura Cabiddu. “Mentre il Consiglio dei ministri aggiunge al reato di femminicidio il riconoscimento del delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità – spiegano dalla Filcams reggiana – abbiamo pensato che sostenere quest’iniziativa indipendente attraverso un’erogazione liberale di 500 euro fosse un modo per dare valore fattivo alla Giornata della donna, dei cui temi non dobbiamo ricordarci solo l’8 marzo, attraverso il sostegno alla costruzione di un messaggio capace di sensibilizzare sull’argomento e sull’importanza di non farsi accecare dai luoghi comuni”.