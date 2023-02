Film gratis per gli anziani della Val d’Enza. Lo propone la Multisala Novecento con l’iniziativa ’Anziani al cinema’: quattro proiezioni pomeridiane (una al mese) che da martedì 7 saranno offerte alle persone ospiti delle case protette, che frequentano i centri diurni, seguite dai servizi domiciliari o segnalate dall’Auser di Cavriago, Montecchio e Sant’Ilario. Tra i film proposti "Il ritorno di don Camillo" e "Pretty Woman". L’iniziativa era stata avviata in via sperimentale prima della pandemia, ora è stata allargata alla Val d’Enza.