Film itineranti in luoghi insoliti. Il grande schermo sul ‘Cinemobile’

C’è un nuovo cinema a Reggio. Si chiama Cinemobile e lo vedremo transitare da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre per portare – grazie a un furgoncino elettrico – il cinema gratuito in luoghi insoliti e simbolici della città, e non solo. E soprattutto raccogliere il pubblico attorno a un film, per affermare il tema della pace e delle nuove resistenze. Cinque i film in programmazione, portati da furgone elettrico, come una sala itinerante, che viaggerà in strada verso luoghi inconsueti, dove con un agile movimento meccanico si trasformerà in un microcinema compatto e completamente autoalimentato, con tutto quello che serve per una proiezione in piena regola: schermo, casse e persino i popcorn. Gli spettatori sono invitati a portare la sedia da casa. L’organizzazione metterà comunque a disposizione qualche seduta in caso di necessità. I contenuti proposti sullo schermo vanno a toccare i temi delle nuove resistenze: dall’attivismo per l’ambiente alla parita` di genere fino alla tutela delle comunita` lgbtqia+, dal razzismo alle discriminazioni. La rassegna prende il via lunedì 2 (tutte le proiezioni inizieranno alle 19) dai resti del Muro di Berlino che il Comune di Albinea custodisce da 24 anni accanto alla scuola Pezzani in via Caduti della Libertà. Qui sarà proiettato "Jojo Rabbit" di Taika Waititi . Martedì 3 al parco Alex Langer, in via Danimarca, arriverà "La donna elettrica" di Benedikt Erlingsson,. Allo Skatepark del Parco Innovazione, alle ex Reggiane mercoledì 4 ci sarà "La diseducazione di Cameron Post" di Desiree Akhavan. Inclusione, diversità e adolescenza sono le parole d’ordine del film d’animazione "La mia vita da Zucchina" di Claude Barras, che sarà proiettato a Cadelbosco di Sopra, in piazza John Lennon, giovedì 5. Venerdì 6 al parco Mandela (ingresso dal Centro Sociale Buco Magico), sarà la volta di "Non sposate le mie figlie" di Philippe de Chauveron. Il progetto è stato curato dall’Arci insieme a Comune di Reggio, Istoreco, Regione, al supporto tecnico di Til e alla collaborazione dei Comuni di Albinea e Cadelbosco di Sopra, di Stu Reggiane, dei centri sociali Orologio e Buco Magico, Comitato Ascoltare Santa Croce, le associazioni As Fa Tot e Casa d’Altri.

Stella Bonfrisco