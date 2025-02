Un film sulla Saponificatrice di Correggio, tra enigmi e orrore

Reggio Emilia, 25 febbraio 2025 – La notizia di un film sul caso Cianciulli ci catapulta in una notte da brividi, tanto tempo dopo i tragici fatti. Siamo a Correggio (Reggio Emilia) per un notturno che ha i colori delle tenebre e della foschia, a pochi passi dallo scenario degli efferati delitti, per ricordare quando tre donne scomparvero nel nulla, all’avvicinarsi della Seconda guerra mondiale.

Erano Virginia Cacioppo, Faustina Setti e Francesca Soavi: ad attenderle trovarono la morte, anziché l’amicizia; omicidi riconducibili alla mano di Leonarda Cianciulli, decretò il processo svoltosi nel 1946 a Reggio Emilia, le cui fasi catalizzarono l’attenzione dell’opinione pubblica come in pochi altri casi.

Bavero alzato, occhi vigili, camminiamo nella cittadina per ricostruire la mappa dell’orrore, fatta di cigolii inquietanti, pentoloni che ribollono e lame scintillanti.

La caligine pare addensarsi al numero 11 di via Cavour, dove abitava l’omicida insieme alla famiglia. Quasi di fronte, all’epoca, la caserma dei carabinieri e poco oltre, al numero 19, il carcere dove venne inizialmente imprigionata la Cianciulli, in attesa del trasferimento.

La mappatura del brivido prosegue. Là i portici e gli androni di via Roma e via Santa Maria, in cui abitavano le vittime. L’umidità traccia a terra un sudario che ha i contorni di piccole pozze cremisi. Nel corollario di enigmi e orrore, le vittime svanirono nella nebbia.

Di loro, labili tracce materiali. Dove finirono i corpi? Si rafforzò la macabra leggenda della ‘Saponificatrice’: cioè che la Cianciulli avesse trasformato in sapone le vittime. In fase processuale i periti smontarono l’idea. La colpevole fece a pezzi le donne, i cui resti forse finirono nei canali o in pasto agli animali.

Il movente? Nessuna cerimonia stregonesca, altro che macabri riti, solo la brama d’impossessarsi dei loro averi. Le donne, che vivevano sole, vennero avvicinate e blandite con quello che era sin dall’inizio un diabolico disegno.

Eppure le vittime avevano profili molto diversi: un’anziana maestra, una ex cantante lirica, una commerciante. Tuttavia la letale incantatrice seppe come guadagnarsi la loro fiducia, in modo camaleontico. Poi, ecco lo scintillio di coltellacci e mannaie, strumenti che fecero la loro repentina comparsa e scomparsa per un ingannevole gioco d’ombre, di ossa e di sangue.

Tutto forse sarebbe sfumato nel nulla, se non fosse stato anche per la tenacia dei congiunti di una delle vittime, che nell’immediato dopoguerra intrecciarono voci, testimonianze e fatti, per poi esporre i sospetti alle forze dell’ordine.

Le indagini portarono all’arresto della Cianciulli, al processo e alla condannata per triplice omicidio. A 80 oltre anni dai fatti, a più di 50 anni dalla morte, la “Saponificatrice” sta per tornare. Stavolta nel buio di una sala cinematografica.