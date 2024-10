Film su Guareschi, via alle riprese. Modifiche a viabilità e sosta

Sbarca anche a Guastalla il set per girare il film tv "Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano", dedicata all’autore dei personaggi di Peppone e don Camillo. Nei giorni scorsi si sono svolte scene a Luzzara e ora si arriva a Guastalla, con riprese da domani fino al 5 ottobre. Ma già da oggi inizia l’allestimento dei vari set, prevedendo in questi giorni modifiche alla circolazione stradale, con inevitabili disagi soprattutto per residenti e operatori commerciali.

Previsto divieto di sosta e circolazione nell’area nord est di piazzale ragazzi del Po dalle 8 di oggi alle 19 di sabato. Niente sosta e transito neppure in via Gonzaga, piazza Mazzini, corso e piazza Garibaldi dalle 14 di oggi alle 24 di sabato.

Nei momenti delle riprese il transito è vietato anche per residenti e gestori di attività commerciali.

Divieto di transito anche in un tratto di via Volturno, dalla mezzanotte di giovedì alla mezzanotte di sabato.